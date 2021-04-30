Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaşacak.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.