Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, evinde Altay'ı konuk edecek. Peki Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaşacak.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.