Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-3 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Ankaraspor ile 19.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?
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Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
19.04.2021 13:30
Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Hakemleri
Emre Kargın(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
36. Orkun Özdemir, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 19. Honore Gomıs, 8. Serkan Göksu, 40. Yusuf Emre Gültekin, 98. Idrıssa Camara, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde
Yedekler
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 18. Gökhan Süzen, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 53. Hamza Hacıoğlu, 92. Mustafa Murat Uslu, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 15. Mustafa Can Karagöz, 32. Ante Zıvkovıc, 10. Okan Derici
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya, 18. Jovan Blagojevıc, 55. Ercan Yazıcı, 89. Darko Bodul, 61. Barış Zeren, 67. Samed Ali Kaya, 90. Marcus Pedersen
Yedekler
34. Berk Balaban, 70. Engin Bekdemir, 13. Tevfik Altındağ, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 23. Mete Çelik, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|25
|2
|Adana Demirspor
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|28
|3
|Samsunspor
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|22
|4
|Altay
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|27
|5
|İstanbulspor
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|25
|6
|Altınordu
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|14
|8
|Ümraniyespor
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|2
|9
|Tuzlaspor
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|-2
|10
|Bursaspor
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|-1
|11
|Bandırmaspor
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|-2
|12
|Boluspor
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|-4
|13
|Balıkesirspor
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|-9
|14
|Adanaspor
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|-6
|15
|Menemenspor
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|-19
|16
|Akhisarspor
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|-22
|17
|Ankaraspor
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|-25
|18
|Eskişehirspor
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|11
|-60
TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür
|17.04.2021
|Adana Demirspor
|3-0
|Giresunspor
|17.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Tuzlaspor
|18.04.2021
|İstanbulspor
|4-0
|Menemenspor
|18.04.2021
|Akhisarspor
|1-1
|Altınordu
|18.04.2021
|Eskişehirspor
|0-3
|Balıkesirspor
|19.04.2021
|Bandırmaspor
|2-3
|Boluspor
|19.04.2021
|Ümraniyespor
|4-3
|Osmanlıspor FK
|19.04.2021
|Samsunspor
|4-1
|Bursaspor
|19.04.2021
|Altay
|4-1
|Adanaspor