Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-3 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Ankaraspor ile 19.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu? Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

19.04.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

36. Orkun Özdemir, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 19. Honore Gomıs, 8. Serkan Göksu, 40. Yusuf Emre Gültekin, 98. Idrıssa Camara, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 18. Gökhan Süzen, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 53. Hamza Hacıoğlu, 92. Mustafa Murat Uslu, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 15. Mustafa Can Karagöz, 32. Ante Zıvkovıc, 10. Okan Derici

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya, 18. Jovan Blagojevıc, 55. Ercan Yazıcı, 89. Darko Bodul, 61. Barış Zeren, 67. Samed Ali Kaya, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 70. Engin Bekdemir, 13. Tevfik Altındağ, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 23. Mete Çelik, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 31 19 6 6 49 24 63 25 2 Adana Demirspor 31 18 7 6 54 26 61 28 3 Samsunspor 31 17 10 4 51 29 61 22 4 Altay 31 18 3 10 61 34 57 27 5 İstanbulspor 31 17 6 8 57 32 57 25 6 Altınordu 31 15 8 8 50 43 53 7 7 Ankara Keçiörengücü 31 14 7 10 40 26 49 14 8 Ümraniyespor 31 13 8 10 43 41 47 2 9 Tuzlaspor 31 14 5 12 43 45 47 -2 10 Bursaspor 31 13 4 14 50 51 43 -1 11 Bandırmaspor 31 11 6 14 40 42 39 -2 12 Boluspor 31 11 5 15 34 38 38 -4 13 Balıkesirspor 31 9 8 14 34 43 35 -9 14 Adanaspor 31 9 7 15 42 48 34 -6 15 Menemenspor 31 6 13 12 34 53 31 -19 16 Akhisarspor 31 7 5 19 33 55 26 -22 17 Ankaraspor 31 5 8 18 29 54 23 -25 18 Eskişehirspor 31 1 8 22 21 81 11 -60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür