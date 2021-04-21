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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-3 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Ankaraspor ile 19.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

19.04.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

36. Orkun Özdemir, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 19. Honore Gomıs, 8. Serkan Göksu, 40. Yusuf Emre Gültekin, 98. Idrıssa Camara, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 18. Gökhan Süzen, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 53. Hamza Hacıoğlu, 92. Mustafa Murat Uslu, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 15. Mustafa Can Karagöz, 32. Ante Zıvkovıc, 10. Okan Derici

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya, 18. Jovan Blagojevıc, 55. Ercan Yazıcı, 89. Darko Bodul, 61. Barış Zeren, 67. Samed Ali Kaya, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 70. Engin Bekdemir, 13. Tevfik Altındağ, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 23. Mete Çelik, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor31196649246325
2Adana Demirspor31187654266128
3Samsunspor311710451296122
4Altay311831061345727
5İstanbulspor31176857325725
6Altınordu3115885043537
7Ankara Keçiörengücü311471040264914
8Ümraniyespor31138104341472
9Tuzlaspor3114512434547-2
10Bursaspor3113414505143-1
11Bandırmaspor3111614404239-2
12Boluspor3111515343838-4
13Balıkesirspor319814344335-9
14Adanaspor319715424834-6
15Menemenspor3161312345331-19
16Akhisarspor317519335526-22
17Ankaraspor315818295423-25
18Eskişehirspor311822218111-60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür

17.04.2021Adana Demirspor3-0Giresunspor
17.04.2021Ankara Keçiörengücü0-1Tuzlaspor
18.04.2021İstanbulspor4-0Menemenspor
18.04.2021Akhisarspor1-1Altınordu
18.04.2021Eskişehirspor0-3Balıkesirspor
19.04.2021Bandırmaspor2-3Boluspor
19.04.2021Ümraniyespor4-3Osmanlıspor FK
19.04.2021Samsunspor4-1Bursaspor
19.04.2021Altay4-1Adanaspor
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