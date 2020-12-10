Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Beypiliç Boluspor ile 10.12.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Karşılaşma, Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.12.2020 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Kutluhan Bilgiç(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 7. Moussa Sow, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 32. Ante Zıvkovıc, 9. Hüseyin Çolak, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 15. Mustafa Can Karagöz, 17. Emirhan Çalışkan, 92. Mustafa Murat Uslu, 53. Hamza Hacıoğlu, 18. Gökhan Süzen

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 21. Araz Abdullayev, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 13 7 3 3 20 10 24 10 2 Tuzlaspor 12 7 3 2 21 16 24 5 3 Altınordu 13 7 3 3 18 14 24 4 4 Giresunspor 13 6 5 2 17 13 23 4 5 Adana Demirspor 12 6 4 2 22 10 22 12 6 Samsunspor 12 5 6 1 16 10 21 6 7 Altay 12 6 2 4 20 11 20 9 8 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 9 Bursaspor 13 5 2 6 22 23 17 -1 10 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 11 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 12 Boluspor 12 3 4 5 13 14 13 -1 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Ümraniyespor 13 3 4 6 14 22 13 -8 15 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 16 Bandırmaspor 13 3 3 7 15 17 12 -2 17 Ankaraspor 12 2 2 8 7 20 8 -13 18 Eskişehirspor 13 0 4 9 5 26 4 -21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür