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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Beypiliç Boluspor ile 10.12.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Karşılaşma, Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.12.2020 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Kutluhan Bilgiç(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 7. Moussa Sow, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 32. Ante Zıvkovıc, 9. Hüseyin Çolak, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 15. Mustafa Can Karagöz, 17. Emirhan Çalışkan, 92. Mustafa Murat Uslu, 53. Hamza Hacıoğlu, 18. Gökhan Süzen

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 21. Araz Abdullayev, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1373320102410
2Tuzlaspor127322116245
3Altınordu137331814244
4Giresunspor136521713234
5Adana Demirspor1264222102212
6Samsunspor125611610216
7Altay126242011209
8İstanbulspor115331711186
9Bursaspor13526222317-1
10Menemenspor12354131614-3
11Balıkesirspor11425121514-3
12Boluspor12345131413-1
13Akhisarspor1234591613-7
14Ümraniyespor13346142213-8
15Adanaspor93331310123
16Bandırmaspor13337151712-2
17Ankaraspor122287208-13
18Eskişehirspor130495264-21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür

08.12.2020Samsunspor1-1Menemenspor
08.12.2020İstanbulsporP-PBalıkesirspor
08.12.2020Eskişehirspor0-2Tuzlaspor
08.12.2020Bandırmaspor1-2Bursaspor
09.12.2020Ankara Keçiörengücü0-1Giresunspor
09.12.2020Altay3-0Osmanlıspor FK
09.12.2020AkhisarsporP-PAdanaspor
09.12.2020Adana Demirspor1-1Altınordu
10.12.2020Ümraniyespor0-0Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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