Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Beypiliç Boluspor ile 10.12.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.12.2020 13:30
Bereket Sigorta Ümraniyespor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri
Kutluhan Bilgiç(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 7. Moussa Sow, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 32. Ante Zıvkovıc, 9. Hüseyin Çolak, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 15. Mustafa Can Karagöz, 17. Emirhan Çalışkan, 92. Mustafa Murat Uslu, 53. Hamza Hacıoğlu, 18. Gökhan Süzen
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 21. Araz Abdullayev, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|13
|7
|3
|3
|20
|10
|24
|10
|2
|Tuzlaspor
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|24
|5
|3
|Altınordu
|13
|7
|3
|3
|18
|14
|24
|4
|4
|Giresunspor
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|23
|4
|5
|Adana Demirspor
|12
|6
|4
|2
|22
|10
|22
|12
|6
|Samsunspor
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|21
|6
|7
|Altay
|12
|6
|2
|4
|20
|11
|20
|9
|8
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|11
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|12
|Boluspor
|12
|3
|4
|5
|13
|14
|13
|-1
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Ümraniyespor
|13
|3
|4
|6
|14
|22
|13
|-8
|15
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|16
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|13
|0
|4
|9
|5
|26
|4
|-21
TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür
|08.12.2020
|Samsunspor
|1-1
|Menemenspor
|08.12.2020
|İstanbulspor
|P-P
|Balıkesirspor
|08.12.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|08.12.2020
|Bandırmaspor
|1-2
|Bursaspor
|09.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Giresunspor
|09.12.2020
|Altay
|3-0
|Osmanlıspor FK
|09.12.2020
|Akhisarspor
|P-P
|Adanaspor
|09.12.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Altınordu
|10.12.2020
|Ümraniyespor
|0-0
|Boluspor