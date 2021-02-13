Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Eskişehirspor ile 13.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu? Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 53. Hamza Hacıoğlu, 98. Idrıssa Camara

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

33. Ebrar Yiğit Aydın, 55. Emir Yıldız, 44. Mevlüt Çelik, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 26. Buğra Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 11. Kaan Gül, 99. Berkay Tanır

Yedekler

45. Melih Ağa, 70. Hamed Abodun Sholaja, 6. Furgan Polat, 90. Onur Arı, 9. İbrahim Halil Öner, 24. Arda Okumuş, 88. Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 20 13 5 2 32 14 44 18 2 İstanbulspor 21 12 4 5 44 25 40 19 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Altınordu 21 11 4 6 31 28 37 3 6 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 7 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 8 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 21 9 3 9 26 24 30 2 11 Ümraniyespor 21 7 6 8 26 31 27 -5 12 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 21 3 4 14 13 36 13 -23 18 Eskişehirspor 21 0 7 14 12 47 7 -35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür