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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Eskişehirspor ile 13.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 53. Hamza Hacıoğlu, 98. Idrıssa Camara

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

33. Ebrar Yiğit Aydın, 55. Emir Yıldız, 44. Mevlüt Çelik, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 26. Buğra Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 11. Kaan Gül, 99. Berkay Tanır

Yedekler

45. Melih Ağa, 70. Hamed Abodun Sholaja, 6. Furgan Polat, 90. Onur Arı, 9. İbrahim Halil Öner, 24. Arda Okumuş, 88. Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor20135232144418
2İstanbulspor21124544254019
3Samsunspor20117230194011
4Adana Demirspor20114535193716
5Altınordu2111463128373
6Tuzlaspor2011363127364
7Altay20112736203516
8Ankara Keçiörengücü20104625143411
9Bursaspor209383532303
10Bandırmaspor219392624302
11Ümraniyespor21768263127-5
12Adanaspor2073102926243
13Boluspor205411202619-6
14Akhisarspor205411172819-11
15Balıkesirspor205411193119-12
16Menemenspor20479203419-14
17Ankaraspor213414133613-23
18Eskişehirspor21071412477-35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür

12.02.2021Ankaraspor0-3Altınordu
13.02.2021Bandırmaspor2-1İstanbulspor
13.02.2021Altay Ankara Keçiörengücü
13.02.2021Akhisarspor0-1Samsunspor
13.02.2021Ümraniyespor3-0Eskişehirspor
14.02.2021Osmanlıspor FK Altınordu
14.02.2021Menemenspor Balıkesirspor
14.02.2021Boluspor Giresunspor
14.02.2021Adanaspor Adana Demirspor
15.02.2021Bursaspor Tuzlaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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