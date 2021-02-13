Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Eskişehirspor ile 13.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?
Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 13:30
Bereket Sigorta Ümraniyespor Eskişehirspor Maçının Hakemleri
Emre Kargın(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun
Yedekler
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 53. Hamza Hacıoğlu, 98. Idrıssa Camara
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Eskişehirspor İlk 11
33. Ebrar Yiğit Aydın, 55. Emir Yıldız, 44. Mevlüt Çelik, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 26. Buğra Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 11. Kaan Gül, 99. Berkay Tanır
Yedekler
45. Melih Ağa, 70. Hamed Abodun Sholaja, 6. Furgan Polat, 90. Onur Arı, 9. İbrahim Halil Öner, 24. Arda Okumuş, 88. Doğukan Ünal
Teknik Sorumlu
Cengiz Seçsev
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|44
|18
|2
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|6
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|7
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|8
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|0-1
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|Tuzlaspor