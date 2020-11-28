Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Menemen Spor ile 28.11.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Bereket Sigorta Ümraniyespor Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Erdoğan(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 14. Turgut Doğan Şahin, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 44. Tomıslav Glumac, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 55. Ercan Coşkun, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 88. Rıdvan Koçak, 4. Furkan Bayır, 21. Ömer Şahbaş, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 10. Taşkın Çalış, 52. Tayfun Aydoğan, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 11. Anane Tıdjanı, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Adana Demirspor 9 5 3 1 19 8 18 11 3 Ankara Keçiörengücü 10 5 3 2 17 9 18 8 4 Tuzlaspor 9 5 3 1 17 14 18 3 5 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 6 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Balıkesirspor 10 4 2 4 12 14 14 -2 10 Altay 8 4 1 3 13 8 13 5 11 Akhisarspor 10 3 4 3 9 13 13 -4 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 14 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 15 Bandırmaspor 10 2 2 6 12 14 8 -2 16 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 10 0 4 6 5 20 4 -15

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür