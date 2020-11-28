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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Menemen Spor ile 28.11.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Bereket Sigorta Ümraniyespor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Erdoğan(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 14. Turgut Doğan Şahin, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 44. Tomıslav Glumac, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 55. Ercan Coşkun, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 88. Rıdvan Koçak, 4. Furkan Bayır, 21. Ömer Şahbaş, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 10. Taşkın Çalış, 52. Tayfun Aydoğan, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 11. Anane Tıdjanı, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu106221511204
2Adana Demirspor95311981811
3Ankara Keçiörengücü10532179188
4Tuzlaspor95311714183
5İstanbulspor9522168178
6Samsunspor10451139174
7Giresunspor94321211151
8Bursaspor104241816142
9Balıkesirspor10424121414-2
10Altay8413138135
11Akhisarspor1034391313-4
12Adanaspor93331310123
13Ümraniyespor11245111910-8
14Menemenspor92349139-4
15Bandırmaspor1022612148-2
16Boluspor1014510147-4
17Ankaraspor91265155-10
18Eskişehirspor100465204-15

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür

21.11.2020Altınordu1-0İstanbulspor
21.11.2020Giresunspor0-0Samsunspor
21.11.2020Boluspor2-0Osmanlıspor FK
21.11.2020Bursaspor1-0Adanaspor
22.11.2020Tuzlaspor0-6Bandırmaspor
22.11.2020Adana Demirspor4-1Eskişehirspor
22.11.2020Ankara Keçiörengücü6-0Akhisarspor
23.11.2020Menemenspor1-2Altay
23.11.2020Balıkesirspor1-1Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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