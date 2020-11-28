Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Menemen Spor ile 28.11.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bereket Sigorta Ümraniyespor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Erdoğan(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 14. Turgut Doğan Şahin, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 44. Tomıslav Glumac, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 55. Ercan Coşkun, 92. Mustafa Murat Uslu
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 88. Rıdvan Koçak, 4. Furkan Bayır, 21. Ömer Şahbaş, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 10. Taşkın Çalış, 52. Tayfun Aydoğan, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 11. Anane Tıdjanı, 30. Mohammed Kesselly Kamara
Yedekler
33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz
TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Adana Demirspor
|9
|5
|3
|1
|19
|8
|18
|11
|3
|Ankara Keçiörengücü
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|4
|Tuzlaspor
|9
|5
|3
|1
|17
|14
|18
|3
|5
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|6
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Balıkesirspor
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|14
|-2
|10
|Altay
|8
|4
|1
|3
|13
|8
|13
|5
|11
|Akhisarspor
|10
|3
|4
|3
|9
|13
|13
|-4
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|14
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|15
|Bandırmaspor
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|8
|-2
|16
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|10
|0
|4
|6
|5
|20
|4
|-15
TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür
|21.11.2020
|Altınordu
|1-0
|İstanbulspor
|21.11.2020
|Giresunspor
|0-0
|Samsunspor
|21.11.2020
|Boluspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|21.11.2020
|Bursaspor
|1-0
|Adanaspor
|22.11.2020
|Tuzlaspor
|0-6
|Bandırmaspor
|22.11.2020
|Adana Demirspor
|4-1
|Eskişehirspor
|22.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|6-0
|Akhisarspor
|23.11.2020
|Menemenspor
|1-2
|Altay
|23.11.2020
|Balıkesirspor
|1-1
|Ümraniyespor