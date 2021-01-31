Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Yılport Samsunspor ile 31.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu? Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Ramazan Keleş(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Sarı(dördüncü Hakem)

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 5. Alim Öztürk, 2. Avdıja Vrsajevıc, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 8. Serkan Göksu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 38. Ahmet Canbaz, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 18. Gökhan Süzen, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 40. Yusuf Emre Gültekin, 92. Mustafa Murat Uslu, 21. Mustafa Eser, 98. Idrıssa Camara, 27. Hüseyin Atakan Üner

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

55. Furkan Köse, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 22. Yunus Emre Çift, 2. Caner Arıcı, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 4. Veli Çetin, 94. Mathıas Coureur, 99. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 19 10 7 2 27 18 37 9 4 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 5 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 6 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 9 Altınordu 18 8 4 6 24 26 28 -2 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 19 5 6 8 20 29 21 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 19 4 7 8 20 32 19 -12 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür