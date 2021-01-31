Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Yılport Samsunspor ile 31.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?
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Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 13:30
Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri
Ramazan Keleş(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Sarı(dördüncü Hakem)
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
35. Burak Öğür, 5. Alim Öztürk, 2. Avdıja Vrsajevıc, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 8. Serkan Göksu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 38. Ahmet Canbaz, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 18. Gökhan Süzen, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 40. Yusuf Emre Gültekin, 92. Mustafa Murat Uslu, 21. Mustafa Eser, 98. Idrıssa Camara, 27. Hüseyin Atakan Üner
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı
Yedekler
55. Furkan Köse, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 22. Yunus Emre Çift, 2. Caner Arıcı, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 4. Veli Çetin, 94. Mathıas Coureur, 99. Ali Kılıç
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|19
|10
|7
|2
|27
|18
|37
|9
|4
|Tuzlaspor
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|33
|2
|5
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|6
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|19
|5
|6
|8
|20
|29
|21
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|15
|Menemenspor
|19
|4
|7
|8
|20
|32
|19
|-12
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|5-2
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|1-1
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|0-4
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor