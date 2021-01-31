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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Yılport Samsunspor ile 31.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Ramazan Keleş(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Sarı(dördüncü Hakem)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 5. Alim Öztürk, 2. Avdıja Vrsajevıc, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 8. Serkan Göksu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 38. Ahmet Canbaz, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 18. Gökhan Süzen, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 40. Yusuf Emre Gültekin, 92. Mustafa Murat Uslu, 21. Mustafa Eser, 98. Idrıssa Camara, 27. Hüseyin Atakan Üner

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 24. Burak Çalık, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

55. Furkan Köse, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 22. Yunus Emre Çift, 2. Caner Arıcı, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 4. Veli Çetin, 94. Mathıas Coureur, 99. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1910722718379
4Tuzlaspor1910362927332
5Altay18102630173213
6Adana Demirspor1894531183113
7Ankara Keçiörengücü1994624143110
8Bursaspor189363328305
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor198382320273
11Adanaspor197392925244
12Ümraniyespor19568202921-9
13Boluspor18549182219-4
14Akhisarspor195410172519-8
15Menemenspor19478203219-12
16Balıkesirspor194411163116-15
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor19071212397-27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür

29.01.2021Akhisarspor1-0Bandırmaspor
30.01.2021Ankaraspor1-0Ankara Keçiörengücü
30.01.2021Adanaspor5-2Eskişehirspor
30.01.2021Balıkesirspor0-2Tuzlaspor
31.01.2021Ümraniyespor1-1Samsunspor
31.01.2021Boluspor Adana Demirspor
31.01.2021Bursaspor Altınordu
31.01.2021Osmanlıspor FK Ankara Keçiörengücü
31.01.2021Menemenspor0-4Giresunspor
01.02.2021Altay İstanbulspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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