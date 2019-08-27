Beren Bebek Çocuk Akademisi’nde yeni dönem kayıtları başladı

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde yeni dönem kayıtları başladı.

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Beren bebeğin adını taşıyan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde yeni dönem kayıtları başladı. Ergene'de bulunan aileler yeni dönemde çocuklarını Beren Bebek Çocuk Akademisine kaydettirmeleri için, Ergene Belediyesi Ulaş Hizmet Binası, Velimeşe Mahallesi Ek Hizmet Binası ve Zübeyde Hanım Parkı Hizmet Binasına başvurmaları gerekiyor.

Ergene Belediyesinin yapmış olduğu en büyük eğitim hizmeti projelerden biri olan Beren Bebek Çocuk Akademisinde geçen yıl eğitim alan çocukların aileleri, hizmetten çok memnun olduklarını belirtti. 100 öğrenci kapasiteli olan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde 25-66 aylık farklı yaş grupları bulunurken, öğretmenler çocuklara İngilizce, sosyal aktiviteler, dans, drama, doğa eğitimi, sanat çalışmaları, müzik eğitimi, beden perküsyonu ve kodlama eğitimleri veriyor. Sabah 07.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında Ergene'deki ailelerin çocuklarına hizmet veren Beren Bebek Çocuk Akademisinde çocuklara sabah, öğlen ve ikindi saatleri olmak üzere üç öğün yemek veriliyor.

Geleceğe başarılı nesiller yetiştirmek adına Ergene Belediyesi tarafından yapılan Beren Bebek Çocuk Akademisinde çocukların en iyi eğitimi aldıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların akıllı, bilim yolunda, kültürü sanatı hayatına katmış, milli değerlerine bağlı nesiller olmalarını sağlayacağız. Evinin ekonomisine katkı sağlayan çalışan annelerimizin güvenerek evlatlarını bırakabilecekleri Beren Bebek Çocuk Akademimiz geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de çocuklarımızın gülüşleriyle şenlenecek" dedi.

Kaynak: İHA