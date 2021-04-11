İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve çiftin 2 çocuğunun koronavirüse yakalandığı iddia edildi. İddialar sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Beren İmamoğlu kimdir? Kaç yaşında? | Beren İmamoğlu koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

BEREN İMAMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Beren İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun kızıdır. Beren İmamoğlu, 2011 yılında dünyaya gelmiştir.

BEREN İMAMOĞLU KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Beren İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

BEREN İMAMOĞLU SAĞLIK DURUU NASIL?

Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Dilek İmamoğlu’nun annesinin Trabzon’daki cenazesine, koronavirüse yakalandığı için katılamadığı öğrenildi.

Beren İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunulmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu’nun ise test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.