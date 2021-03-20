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Beren Saat albüm çıkaracağını açıkladı!

Beren Saat Albüm çıkarma hazırlığındayken ilk kez konuştu. Saat, “Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor, çok heyecanlıyım” dedi.

Beren Saat albüm çıkaracağını açıkladı!

Ünlü oyuncu Beren Saat, Refik Anadol sergisinin açılışında albüm hazırlıkları hakkında konuştu.  İlk kez albüm çıkaracak olan Saat, “Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor, çok heyecanlıyım” dedi.

Galeriden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti sergi için “Refik Anadol, Los Angeles’tan sevdiğimiz bir dostumuz. Buradaki sergisi bizi heyecanlandırdı” dedi.

Beren Saat albüm çıkaracağını açıkladı!

 

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