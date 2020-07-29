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  3. Beren Saat Kenan Doğulu ile evlilik yıldönümlerini bu fotoğrafla kutladı!

Beren Saat Kenan Doğulu ile evlilik yıldönümlerini bu fotoğrafla kutladı!

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 6. evlilik yıldönümünü Kaliforniya'da çekilmiş bu fotoğrafla kutladı. Güzel oyuncunun fotoğrafın altına herhangi bir mesaj yazmaması dikkat çekti.

Beren Saat Kenan Doğulu ile evlilik yıldönümlerini bu fotoğrafla kutladı!

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 6. evlilik yıldönümünü Kaliforniya'da çekilmiş bir kareyle kutladı. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığıu bu fotoğrafa herhangi bir not yazmaması dikkat çekti.

İniş çıkışlı bir evlilik geçiren ve ayrılmaları beklenirken karantina döneminde evliliklerini kurtardıklarını dile getiren Beren Saat evliliklerinin 6.yılını sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

Beren Saat Kenan Doğulu ile evlilik yıldönümlerini bu fotoğrafla kutladı!

Karantina günlerini birlikte geçiren Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, kısa bir süre önce evlerinden taşınma kararı almıştı.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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