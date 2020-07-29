Beren Saat Kenan Doğulu ile evlilik yıldönümlerini bu fotoğrafla kutladı!

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 6. evlilik yıldönümünü Kaliforniya'da çekilmiş bir kareyle kutladı. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığıu bu fotoğrafa herhangi bir not yazmaması dikkat çekti.

İniş çıkışlı bir evlilik geçiren ve ayrılmaları beklenirken karantina döneminde evliliklerini kurtardıklarını dile getiren Beren Saat evliliklerinin 6.yılını sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

Karantina günlerini birlikte geçiren Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, kısa bir süre önce evlerinden taşınma kararı almıştı.

