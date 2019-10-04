Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde barışma sinyalleri yandı

Kanal D'de yayınlanan 2.sayfa haberine göre Kenan Doğulu ve Beren Saat arasında buzlar eridi. Beren Saat eve dönerek barış sinyallerini yaktı.

BAŞKALARIYLA AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULDU

Bir süre sonra Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat'e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat'in 'masumiyetini kaybettin' paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in DJ Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu.

AYLAR SONRA BARIŞTILAR

Haklarında her gün farklı bir iddia edilen çiftten ise müjdeli haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının özel haberine göre; çift aylar sonra barıştı. Bir süredir eşiyle aynı evde yaşamayan çiftten Beren Saat, 1 hafta önce evine geri döndü.