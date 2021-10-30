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  3. Beren Saat ve Kenan Doğulu düşman çatlattı! Konserde unutulmaz anlar!

Beren Saat ve Kenan Doğulu düşman çatlattı! Konserde unutulmaz anlar!

Beren Saat, Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin dansı, adeta bu iddialara cevap niteliğindeydi.

Geçtiğimiz akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu da dün akşam Sarıyer Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte sahne aldı.

10'UNCU YIL MARŞINI OKULAR

Kurulan platformda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı. Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10'uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu düşman çatlattı! Konserde unutulmaz anlar!

KARŞILIKLI KURTLARINI DÖKTÜLER

Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, art atda  sevilen şarkılarını seslendirdi. Eşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat ise kendini müziğin ritmine kaptırdı. Saat'i sahneye çıkaran Doğulu, eşiyle karşılıklı dans etti. Haklarında sürekli boşanma haberleri çıkan ikilinin eğlenceli halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Beren Saat ve Kenan Doğulu düşman çatlattı! Konserde unutulmaz anlar!

Öte yandan Saat'in sahneden inmeden önce eşiyle öpüşmesi de dikkat çekti.

İşte o anlar...

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