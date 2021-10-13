Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan bomba iddia hayranlarını heyecanlandırdı! Behlül ve Bihter'den sonra...

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri olan Aşk-ı Memnu'nun televizyona uyarlanan ve 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran dizide Behlül ve Bihter karakterinin yasak aşkını canlandıran oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

YILLAR SONRA AYNI DİZİDE

Başta son dönemde fırtınalar estiren dizi Camdaki Kız olmak üzere pek çok kitabı diziye uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse dizi oluyor .Kulislerde son konuşulan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda Kral Kaybederse isimli dizide yıllar sonra ilk kez beraber oynayacak. Ünlü isimlerin Kral Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli olmadı.

AŞK-I MEMNU AKLA GELDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Aşk-ı Memnu dizisine damgasını vuran isimlerden arasında yer alıyordu. İkilinin canlandırdığı karakterler bugün hala sosyal medyada anılıyor. Kendilerine gelen yeni projeleri değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizi ve film projeleri için yeni kararlar almaya başladı.