Beren Saat'in yeni dizisi Atiye'den ilk kare geldi!

Atiye ne zaman başlayacak? Netflix'in ikinci Türk projesi Atiye’nin çekimleri başladı. Netflix Türkiye Atiye’den ilk kareyi paylaştı.Dizinin oyuncu kadrosunda ise Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun gibi isimler yer alıyor. Peki Beren Saat'in yeni dizisi Atiye ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Netflix'in ikinci Türk projesi Atiye’nin çekimleri İstanbul’da başladı.Dizinin boşrolünde ise Beren Saat yer alıyor.

Dizi başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekimleri yapılacak.

Netflix Türkiye Atiye'den ilk kareyi paylaştı. Dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi de rol alacak.

Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizi OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirildi.

Projenin yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.

BEREN SAAT KİMDİR? BOYU KAÇTIR?

Beren Saat 26 Şubat 1984'de Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

İlk deneyimini "Aşkımızda Ölüm Var (2004)" dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı "Aşka Sürgün (2005–06)" dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla "Hatırla Sevgili (2006–08)", "Aşk-ı Memnu (2008–10)", Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–12)" ve "İntikam (2013–14)" dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle "Aşk-ı Memnu", zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde "Fatmagül'ün Suçu Ne?" de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren "Güz Sancısı" filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. "Gecenin Kanatları (2009)", "Gergedan Mevsimi (2012)" ve "Benim Dünyam (2013)" filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu.

Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra Saat, çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dahil oldu. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi. 53 kilo ve 1.66 cm boyunda olan güzel oyuncu Beren Saat, Balık burcudur.