Beren Saat'ten Kenan Doğulu itirafı: "Ayrılsak da kopamadık"

Ünlü oyuncu Beren Saat son zamanlar rol aldığı Atiye dizisi ile gündemde olan Saat, L’Officiel dergisine röportaj verdi.

Kenan Doğulu ile evlilikleri ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Saat, tekrar bölümleriyle hala büyük bir izleyici kitlesine hitap eden güzel oyuncu Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle ilgili de konuştu.

Kenan Doğulu ile uzun ilişkisinin sırlarını açıklayan Saat şu açıklamalarda bulundu;

"İki ünlü insan için uzun bir bir ilişki bu. Uzun sürmesinin sırrı evimizde saklı. Her ayrılığımızdan sonra bir araya gelip evimize girince kendimizi yeniden sevgili hissettiğimiz için kopamadık.

"EVDE HİSSETME HİSSİ"

"Uzun süre beraber olmamızın sırrı; ‘evde hissetme hissi’. Bir gün biriyle tanışırsın, kendini evde hissedersin. Bizim öyle oldu. Güldük, eğlendik, dans ettik, saçmaladık. Etrafta ne olursa olsun ikimizin bir fanusu vardı. Bu yıllarca sürdü. Son zamanlarda aşkın yaşanma şekli ve hızı değişti." dedi.

"BİHTER BENİMLE"

Aşk-ı Memnu dizisinin kendisine çok şey kattığını dile getiren güzel oyuncu, "Bihter rolüyle şahane bir serüven yaşadım. 25 yaşındaydım ve o rolle içimdeki kadını keşfettim. Oynadığım karakterler bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyor. Bihter bir bakıma benimle beraber. Sevenlerinin içi rahat olsun." dedi.