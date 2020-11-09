Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimlerine bir hafta boyunca ara verildiği haberleri hızla yayılırken bunun nedeni olarak setteki koronavirüs vakası gerekçe gösterildi. Dizinin güzel ve sevilen başrol oyuncusu Berfin Nilsu Aktaş'ın koronavirüse yakalandığı haberleri gündeme gelirken internet kullanucıları, Berfin Nilsu Aktaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

BERFİN NİLSU AKTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

22 yaşındaki Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş’ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. Dizide Gökçe karakterine hayat veren Berfin Nilsu Aktaş, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Gökçe) (TV Dizisi)

2019 – Rastlantı (Sinema Filmi)

BERFİN NİLSU AKTAŞ KORONA MI OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde yen itip koronavirüs şoku yaşandı. Süreç film imzalı dizinin çekimleri esnasında, başrol oyuncusu Berfin Nilsu Aktaş'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Belirtilerin ardından test yaptıran Aktaş'ın koronavirüse yakalandığı tespit edilince dizi çekiminde görev alan tüm ekibe test yapıldı. Sette başka pozitif vakaya rastlanmazken dizinin çekimlerine bir hafta ara verildiği öğrenildi.

BERFİN NİLSU AKTAŞ INSTAGRAM HESABI

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