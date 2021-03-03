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  3. Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey nazara geldi

Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey nazara geldi

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler sosyal medyadan oğlu Kuzey'in ayağının çatladığını belirtti. Olaydan dolayı üzgünlüğünü dile getiren Yenenler, "Beni sadece anneler anlar" dedi

Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey nazara geldi 119

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında dünya evine girmişti.