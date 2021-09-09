Berfu Yenenler'den canlı yayında büyük gaf! O sözleri olay oldu: "Kendimi sana bırakınca..."

Dün akşam yayınlanan Miss Turkey 2021 yarışması için birçok ünlü isim bir araya geldi. Yarışmanın sunuculuğunu iki çocukları olan Eser ve Berfu Yenenler çifti gerçekleştirdi. İkilinin eğlenceli hlleri programa neşe katarken, Berfu Yenenler'den eşine öyle bir gaf geldi ki, bu cümleler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

"KENDİMİ SANA BIRAKINCA..."

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler çiftinin sunuculuğunu üstlendiği Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesi dün gerçekleşti. Organizasyonun ilerleyen dakikalarında ünlü çift arasında geçen diyalog hem geceye hem de sosyal medyaya bomba gibi düştü. Berfu Yenenler, eşinin "kendini bana bırak" sözlerine "kendimi sana bırakınca çocuğumuz oluyor" deyince bütün salon adeta kahkahaya boğuldu. Bu diyalog kimi seyirci tarafından komik bulunsa da, büyük bir kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.