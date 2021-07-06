Berfu Yenenler'den, Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şoku! Neye uğradığını şaşırdı! Tepkisi gündeme oturdu!

37 yaşındaki komedyen ve oyuncu Eser Yenenler, 26 yaşındaki Berfu Yenenler ile 2019'da evlenmiş ve aynı yıl baba olmuştu. Geçtiğimiz ay tekrar baba olan Eser Yenenler'e eşi hamilelik şakası yapması üzerine oyuncunun şaşkınlığı olay oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler paylaştığı fotoğraflar v e yaptığı shoplarla takipçilerini eğlendirmeyi sürdürüyor.

Gebelik testine kalemle iki çizgi atan Berfu Yenenler, eşinin yanına giderek göstermesi üzerine Eser Yenenler'in verdiği tepki herkesi güldürdü.

"GERÇEK Mİ BU?"

Eşine şaka yaparken videoya alan ve Instagram hesabından "Bazı kötü şakalar" notuyla paylaşan Berfu Yenenler'in gönderisinde Eser Yenenler gebelik şakasına, "Bu ne? Gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" dedi.

Kendini tutamayarak gülen Berfu Yenenler'in bu paylaşımına binlerce yorum geldi.