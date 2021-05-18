Berfu Yenenler'in oğulları Mete ve Kuzey ile yaptığı paylaşımlar yürekleri ısıttı

2019 yılında dünya evine giren Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Yenenler çifti, eğlenceli anları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Yenenler çifti, evlendikleri 2019 yılının ekim ayında oğulları Kuzey'i kucağına almıştı. Çok geçmeden ikinci çocuğu bekleyen ünlü çiftin, geçtiğimiz aylarda oğlu "Mete" dünyaya gelmişti. Mete'nin sağlık durumu hakkında hastane tarafından yapılan açıklamada, "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

SON PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ ISITTI

Oğulları ve eşi ile geçirdiği eğlenceli vakitleri "berfuyenenler" kullanıcı adı ile Instagram hesabından paylaşan Berfu Yenenler'in son paylaşımları yürekleri ısıttı. İlk olarak büyük oğlu Kuzey'in elini tutan anne Yenenler o anları paylaşıp, "Dünyanın en güzel günaydını" notunu düştü. Ardından, Kuzey'e masaj yaptığı anları çekip 887 bin takipçili Instagram hesabından paylaşan Yenenler, Kuzey bebeğin kendisine masaj yapılmasından keyif aldığını belirtti.

25 Mart'ta dünyaya gelen oğlu Mete'yi paylaşmayı ihmal etmeyen genç annenin, oğluyla yürüyüş yaptığı anlar takipçilerinin yüzünü güldürdü. Mete'nin mutlu pozunu paylaşan Yenenler, "Güleç bebekler" diye yazdı.