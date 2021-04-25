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Bergama Belediyespor, 52 Orduspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Bergama Belediyespor, 52 Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bergama Belediyespor, 52 Orduspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Bergama Belediyespor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında 52 Orduspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bergama Belediyespor - 52 Orduspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.

Bergama Belediyespor  52 Orduspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bergama 14 Eylül - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Bergama Belediyespor 52 Orduspor Maçının Hakemleri
Raşit Yorgancılar(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Furkan Balbay(dördüncü Hakem)

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
34. Süleyman Kasap, 6. Mehmet Soyarslan, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 17. Volkan Özcan, 9. Ali Öztürk, 22. Ali Aydın, 35. Mehmet Can Kocabaş, 11. Ömer Kuşan, 57. Barış Güner, 20. Murat Cömert

Yedekler
1. Ogün Karakaya, 15. Furkan Kopuz, 21. Mehmet Vural, 37. Mustafa Çalışkan, 27. Lokman Erdoğan, 42. Oğuzhan Nemli, 60. Batuhan Türk

Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 39. Gökhan Erdöl, 55. Gökhan Özer, 5. Hasan Genç, 63. Eşref Korkmazoğlu, 20. Ali Kemal Başaran, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 27. Eyüp Poyraz, 90. Yusuf Avcılar, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu

Yedekler
35. Taha Ayan, 3. Emre Bayrak, 21. Çağrı Büyük, 66. Efe Kağan Kayahan, 17. Yavuz Alemdar, 7. Batuhan Aktaş, 70. Ömer İmamoğlu

Teknik Sorumlu
Atilla Yücel

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
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