Bergama Belediyespor, 52 Orduspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Bergama Belediyespor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında 52 Orduspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bergama Belediyespor - 52 Orduspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi. Bergama Belediyespor 52 Orduspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bergama 14 Eylül - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Bergama Belediyespor 52 Orduspor Maçının Hakemleri

Raşit Yorgancılar(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Furkan Balbay(dördüncü Hakem)

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

34. Süleyman Kasap, 6. Mehmet Soyarslan, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 17. Volkan Özcan, 9. Ali Öztürk, 22. Ali Aydın, 35. Mehmet Can Kocabaş, 11. Ömer Kuşan, 57. Barış Güner, 20. Murat Cömert



Yedekler

1. Ogün Karakaya, 15. Furkan Kopuz, 21. Mehmet Vural, 37. Mustafa Çalışkan, 27. Lokman Erdoğan, 42. Oğuzhan Nemli, 60. Batuhan Türk



Teknik Sorumlu

İbrahim Nadir Arıkan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

25. Berat Çelebi, 39. Gökhan Erdöl, 55. Gökhan Özer, 5. Hasan Genç, 63. Eşref Korkmazoğlu, 20. Ali Kemal Başaran, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 27. Eyüp Poyraz, 90. Yusuf Avcılar, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu



Yedekler

35. Taha Ayan, 3. Emre Bayrak, 21. Çağrı Büyük, 66. Efe Kağan Kayahan, 17. Yavuz Alemdar, 7. Batuhan Aktaş, 70. Ömer İmamoğlu



Teknik Sorumlu

Atilla Yücel



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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