Bergama Belediyespor, 52 Orduspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Bergama Belediyespor, 52 Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Bergama Belediyespor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında 52 Orduspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bergama Belediyespor - 52 Orduspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.
Bergama Belediyespor 52 Orduspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bergama 14 Eylül - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Bergama Belediyespor 52 Orduspor Maçının Hakemleri
Raşit Yorgancılar(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Furkan Balbay(dördüncü Hakem)
Bergama Belediyespor İlk 11
34. Süleyman Kasap, 6. Mehmet Soyarslan, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 17. Volkan Özcan, 9. Ali Öztürk, 22. Ali Aydın, 35. Mehmet Can Kocabaş, 11. Ömer Kuşan, 57. Barış Güner, 20. Murat Cömert
Yedekler
1. Ogün Karakaya, 15. Furkan Kopuz, 21. Mehmet Vural, 37. Mustafa Çalışkan, 27. Lokman Erdoğan, 42. Oğuzhan Nemli, 60. Batuhan Türk
Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 39. Gökhan Erdöl, 55. Gökhan Özer, 5. Hasan Genç, 63. Eşref Korkmazoğlu, 20. Ali Kemal Başaran, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 27. Eyüp Poyraz, 90. Yusuf Avcılar, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu
Yedekler
35. Taha Ayan, 3. Emre Bayrak, 21. Çağrı Büyük, 66. Efe Kağan Kayahan, 17. Yavuz Alemdar, 7. Batuhan Aktaş, 70. Ömer İmamoğlu
Teknik Sorumlu
Atilla Yücel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.