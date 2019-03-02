Bergama Belediyespor evinde dağıldı: 0-5
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor karşısında 0-5'lik skorla farklı mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor karşısında 0-5'lik skorla farklı mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Grupta karşılaşmasında Bergama Belediyespor sahasında Yeni Orduspor'u konuk etti. 14 Eylül Stadındaki karşılaşmada üstünlüğünü sağlayan Yeni Orduspor Mithat Yaşar, Mehmet Fuat Gölbaşı ve Alperen Doğan'ın golleriyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Bergama 14 Eylül
Hakemler: Emre Korkmaz xx, Hicri Yıldırım xx, Çağdaş Yüksel Çağ xx
Bergama Belediyespor: Fehmi Kızılata x, Samet x, Hakan Sayar x, Mehmet Soyarslan x(dk.50 Ozan Murat ), M.Şamil Günay x Tuncer Baysal x, Halil Hamit Nacak x, Ali Sinan Gayla x, Ahmet Furkan Tozlu (Mert Anış Dk.60) x Kaan Aşnaz x (Dk.84Onurcan Kızir), Efe Can Yutaz x
Yedekler: Metehan, Onurcan, Samet, Ozan Murat, Mert Anış
Teknik Direktör: Gökhan Çalışal
Yeni Orduspor: Yavuz xx, Ramazan xx, Çağrı xx, Mithat Yaşar xx, Yusuf xx, Fatih xx, Mustafa Kayabaşı (Burak Aydın dk.79) xx, Abdulsamet xxx, Hasan Kaya xx(Alperen Doğan dk.55), Kerem Hakan Vapurluoğlu xxx, Mehmet Fuat Gölbaşı xxx
Yedekler: Murat Demir, Furkan Işıkdemir, Sebahattin Usta, Kerim Bölük, Burak Aydın, Osman Şahin, Alperen Doğan
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Goller: Mithat Yaşar(dk. 13), Mehmet Fuat Gölbaşı(dk. 23, dk.90) Alperen Doğan ( dk.75, dk.79)
Sarı Kartlar: Mehmet Soyarslan (Bergama Belediyespor), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Çağrı Bülbül (Yeni Orduspor)
Kaynak: İHA
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