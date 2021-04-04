Gülben Ergen, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak satacakHekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSilahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bergama Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Bergama Belediyespor  Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bergama 14 Eylül - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 14:00

Bergama Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri
Mustafa Hakan Belder(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Zeynel Atasoy(dördüncü Hakem)

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 17. Volkan Özcan, 15. Furkan Kopuz, 21. Mehmet Vural, 61. Halil İbrahim Mızrap, 57. Barış Güner, 6. Mehmet Soyarslan, 37. Mustafa Çalışkan, 8. Halil Yılmaz, 60. Batuhan Türk, 9. Ali Öztürk

Yedekler
36. Arif Can Kahraman, 22. Ali Aydın, 23. Egemen Zengin, 3. Kerem Dönertaş, 11. Ömer Kuşan, 10. Emre Pehlivan, 27. Lokman Erdoğan

Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan

Goller
Batuhan Türk,22.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Volkan Özcan 36.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Mızrap 32.dk, Sarı Kart Mehmet Soyarslan 73.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Öztürk 38.dk, Batuhan Türk 88.dk, Halil Yılmaz 75.dk, Barış Güner 88.dk

Oyuna Girenler
Emre Pehlivan 38.dk, Ömer Kuşan 88.dk, Kerem Dönertaş 75.dk, Ali Aydın 88.dk

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 20. Emirhan Korkmaz, 21. Vedat Yeşilkaya, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 10. Umut Pusat, 25. Uğur Durmuş

Yedekler
19. Ebubekir Elihoş, 61. Tolunay Yurtseven, 4. İbrahim Yıldırım, 3. Erdal Pekdemir, 9. Ozan Can Dursun, 7. Metehan Andaç Özlü, 8. Rauf Öktem

Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu

Goller
Mert Efe Çölbeyi,6.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Umut Pusat 53.dk, Sarı Kart Hakan Albayrak 15.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Durmuş 84.dk, Tugay Kırcalı 85.dk, Vedat Yeşilkaya 28.dk

Oyuna Girenler
Rauf Öktem 84.dk, Metehan Andaç Özlü 85.dk, Ozan Can Dursun 28.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.0021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.0021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.0021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
01.04.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.0021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.00211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.0021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.002168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT