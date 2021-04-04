Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bergama Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Bergama Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bergama 14 Eylül - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 14:00
Bergama Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri
Mustafa Hakan Belder(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Zeynel Atasoy(dördüncü Hakem)
Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 17. Volkan Özcan, 15. Furkan Kopuz, 21. Mehmet Vural, 61. Halil İbrahim Mızrap, 57. Barış Güner, 6. Mehmet Soyarslan, 37. Mustafa Çalışkan, 8. Halil Yılmaz, 60. Batuhan Türk, 9. Ali Öztürk
Yedekler
36. Arif Can Kahraman, 22. Ali Aydın, 23. Egemen Zengin, 3. Kerem Dönertaş, 11. Ömer Kuşan, 10. Emre Pehlivan, 27. Lokman Erdoğan
Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan
Goller
Batuhan Türk,22.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Volkan Özcan 36.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Mızrap 32.dk, Sarı Kart Mehmet Soyarslan 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Öztürk 38.dk, Batuhan Türk 88.dk, Halil Yılmaz 75.dk, Barış Güner 88.dk
Oyuna Girenler
Emre Pehlivan 38.dk, Ömer Kuşan 88.dk, Kerem Dönertaş 75.dk, Ali Aydın 88.dk
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 20. Emirhan Korkmaz, 21. Vedat Yeşilkaya, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 10. Umut Pusat, 25. Uğur Durmuş
Yedekler
19. Ebubekir Elihoş, 61. Tolunay Yurtseven, 4. İbrahim Yıldırım, 3. Erdal Pekdemir, 9. Ozan Can Dursun, 7. Metehan Andaç Özlü, 8. Rauf Öktem
Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu
Goller
Mert Efe Çölbeyi,6.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Umut Pusat 53.dk, Sarı Kart Hakan Albayrak 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Durmuş 84.dk, Tugay Kırcalı 85.dk, Vedat Yeşilkaya 28.dk
Oyuna Girenler
Rauf Öktem 84.dk, Metehan Andaç Özlü 85.dk, Ozan Can Dursun 28.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.0021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.0021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.0021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor
|01.04.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.0021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.0021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.0021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor