Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Bergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bergama Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Bergama Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bergama 14 Eylül - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 14:00



Bergama Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri

Mustafa Hakan Belder(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Zeynel Atasoy(dördüncü Hakem)

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

1. Ogün Karakaya, 17. Volkan Özcan, 15. Furkan Kopuz, 21. Mehmet Vural, 61. Halil İbrahim Mızrap, 57. Barış Güner, 6. Mehmet Soyarslan, 37. Mustafa Çalışkan, 8. Halil Yılmaz, 60. Batuhan Türk, 9. Ali Öztürk



Yedekler

36. Arif Can Kahraman, 22. Ali Aydın, 23. Egemen Zengin, 3. Kerem Dönertaş, 11. Ömer Kuşan, 10. Emre Pehlivan, 27. Lokman Erdoğan



Teknik Sorumlu

İbrahim Nadir Arıkan



Goller

Batuhan Türk,22.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Volkan Özcan 36.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Mızrap 32.dk, Sarı Kart Mehmet Soyarslan 73.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Öztürk 38.dk, Batuhan Türk 88.dk, Halil Yılmaz 75.dk, Barış Güner 88.dk



Oyuna Girenler

Emre Pehlivan 38.dk, Ömer Kuşan 88.dk, Kerem Dönertaş 75.dk, Ali Aydın 88.dk

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 20. Emirhan Korkmaz, 21. Vedat Yeşilkaya, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 10. Umut Pusat, 25. Uğur Durmuş



Yedekler

19. Ebubekir Elihoş, 61. Tolunay Yurtseven, 4. İbrahim Yıldırım, 3. Erdal Pekdemir, 9. Ozan Can Dursun, 7. Metehan Andaç Özlü, 8. Rauf Öktem



Teknik Sorumlu

Bedih Şahapoğlu



Goller

Mert Efe Çölbeyi,6.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Umut Pusat 53.dk, Sarı Kart Hakan Albayrak 15.dk



Oyundan Çıkanlar

Uğur Durmuş 84.dk, Tugay Kırcalı 85.dk, Vedat Yeşilkaya 28.dk



Oyuna Girenler

Rauf Öktem 84.dk, Metehan Andaç Özlü 85.dk, Ozan Can Dursun 28.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

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