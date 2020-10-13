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Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçlarının oynandığı haftada, bir üst tura yükselmek için Bergama Belediyespor ile Manisaspor karşılaşıyor. Karşılamayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlar A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bergama Belediyespor ve Manisaspor maçını da saat 15.30'da haberimizden izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçına çıkacak olan Bergama Belediyespor ve Manisaspor bugün, saat 15.30'da karşılaşacak. Zorlu mücadele, Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Erkan Engin yönetecek. Erkan Engin'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kağan Bingül ve Çağlar Öztürk üstlenecek. 

A Spor kanalını canlı izlemek için tıklayınız.

A SPOR'DAN YAYINLANACAK MAÇLARIN PROGRAMI

13 EKİM 2020 SALI

14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK 
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR 

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR

15 EKİM PERŞEMBE

13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR 
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR 
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003

Onur Çelik
Spor Editörü


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