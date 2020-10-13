Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor ve Manisaspor karşı karşıya gelecek. 2020-2021 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun ilk maçlarından birisi olan Bergama Bld. ve Manisaspor maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sezon TÜRKİYE 3.Lig 4.Grupta mücadele eden Bergama Bld. ligde çıktığı 3 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bergama ekibi, bu sonuçlar 4 puan toplayarak 11. sırada yerini aldı.

Manisaspor ise bu sezon TÜRKİYE 3.Lig 1.Grupta yer alıyor. Sezona kötü başlayan Manisa ekibi, 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ahmet Seçgin'in yönetimindeki ekip, ligde 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BERGAMA BLD. - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçına çıkacak olan Bergama Belediyespor ve Manisaspor bugün, saat 15:30'da karşılaşacak. Zorlu mücadele, Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Erkan Engin yönetecek. Erkan Engin'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kağan Bingül ve Çağlar Öztürk üstlenecek.

A Spor kanalını canlı izlemek için tıklayınız.