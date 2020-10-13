Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları başladı. 1. Tur'da Bergama Belediyespor ve Manisaspor karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor ve Manisaspor karşı karşıya gelecek. 2020-2021 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun ilk maçlarından birisi olan Bergama Bld. ve Manisaspor maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sezon TÜRKİYE 3.Lig 4.Grupta mücadele eden Bergama Bld. ligde çıktığı 3 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bergama ekibi, bu sonuçlar 4 puan toplayarak 11. sırada yerini aldı.
Manisaspor ise bu sezon TÜRKİYE 3.Lig 1.Grupta yer alıyor. Sezona kötü başlayan Manisa ekibi, 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ahmet Seçgin'in yönetimindeki ekip, ligde 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BERGAMA BLD. - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçına çıkacak olan Bergama Belediyespor ve Manisaspor bugün, saat 15:30'da karşılaşacak. Zorlu mücadele, Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Erkan Engin yönetecek. Erkan Engin'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kağan Bingül ve Çağlar Öztürk üstlenecek.
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