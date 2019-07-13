Bergama Belediyespor’da Adnan Buber dönemi

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Liginde ( BAL) mücadele verecek olan Bergama Belediyespor Kulübü, Teknik Direktör Adnan Buber ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Bölgesel Amatör Liginde ( BAL) mücadele verecek Bergama Belediyespor, Teknik Direktör Adnan Buber anlaştı. Bergama Belediyespor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde teknik adam, 1 yıllık anlaşma imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bergama Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı ve aynı zamanda Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama Belediyespor Kulübü olarak önümüzdeki yıl Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Bu anlamda tecrübesine inandığımız ve güvendiğimiz Teknik Direktör Adnan Buber ile birlikte çalışacağız. İnanıyorum ki Teknik Direktörümüz Adnan Buber ile birlikte oluşturacağımız takımımız BAL'da şampiyon olup yeniden hak ettiği profesyonel ligde yerini alacaktır. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Bergama Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Adnan Buber da, "Bergama Belediyespor Kulübü Türkiye'de büyük bir camia ve ben de artık bu önemli camianın bir parçası olarak Kulübümüzü yeniden profesyonel liglerde mücadele etmesi için ekibim ile birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Hepimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.

İmza törenine ayrıca; Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Bilir Altay, Bergama Belediyespor'un yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: İHA