Bergama, usta müzisyen Taci Uslu’yu uğurladı

İSTANBUL'da 64 yaşında hayatını kaybeden, bir çocuk babası usta müzisyen Taci Uslu, Bergama'da son yolculuğuna uğurlandı.

Grup Yorum'un kurucuları arasında bulunan, doksanların başında "Adını Gelincik Koydum" adlı albümü ile müzik otoritelerince büyük beğeni kazanan Taci Uslu, 2015 yılında ikinci albümünü yapmak üzere başladığı çalışmalar aşamasında gırtlak kanserine yakalandığıın öğrendi. Ses tellerini yitiren Bergamalı sanatçı Uslu, tedavi görmeye başladı. İstanbul'da geçen pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Taci Uslu'nun cenazesi memleketi Bergama'da ikindi namazı sonrası Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine eşi Şehnaz, oğlu Ataol Uslu, kızkardeşi Ayşegül Uslu, kuzeni müzisyen Zafer Muhlis Uslu, sanatçı İlkay Akkaya, Hüsnü Arkan, Muhsin Kıratlı, yazar/şair Halim Yazıcı, Ezginin Günlüğü'nün kurucularından Emin İgüs, AST'nin eski oyuncularından Bekir Akbaş, Bergamalı müzisyenler, Çılgınlar Grubu, Bergama'nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Dikili'nin eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Berksav Başkanı Gökhan Gönlügür ve Yönetim Kurulu, Bergama CHP ve İyi Parti Meclis Üyeleri, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

ÖNEMLİ BESTELERİ

​Sevenlerini üzüntüye boğan usta sanatçı "Piraye', "Leylim Leylim', "Bu Aşk Burada Biter', "Seninleyim', "Ne Fayda" ve "Özgürlük Şarkısı" gibi birbirinden değerli besteleriyle müzik piyasasına kazandırdı.

USLU'NUN ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜ YARATTI

Taci Uslu'nun ölümü müzik dünyasında ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sevenleri arasında üzüntü yarattı. Özellikle twitterda sevenleri tarafından Taci Uslu şarkılarının linkleri paylaşıldı.

Bergama Belediyesi önünde işten çıkarıldıkları gerekçesiyle bir süredir hak arama için eylem yapan 3 kadın işçi Nazlı Deniz Tan, Alev Çakır ve Gonca Çetin eylem tahtalarına; "Gel gelelim beter bize kısmetmiş, Ölüm böyle altı okka koymaz adama, Genciz namlu gibi ve çatal yürek, Barışa, bayrama hasret... Hoşçakal Taci Abi" notunu düştü.

Uslu'nun yakın arkadaşı yazar/şair Halim Yazıcı; "Taci Uslu, yağmur türküsünü, yağmur altında sırılsıklam söyleyen bir müzisyendi. Onun nefesini ve bestelerini sonsuza dek yaşatmak bizim dostları olarak sorumluluğumuz" dedi.

Orhan Aydın; "Şarkıların içinde badem ağacı, türkülerin dilinde menekşe kokusu, denizin köpüren dalgalarında aşk, sınıfın kavgasında yumruğu yüreğinde işçi, gözyaşlarında çocuk sevinci vardı. Bu topraklardan bir Taci Uslu geçti" sözleriyle sanatçıya olan duygusunu paylaştı.

Efkan Şeşen; "Güzel insan, güzel müzisyen Taci Uslu aramızdan ayrıldı…Grup Yorum'un ilk yıllarında müziği birlikte paylaştığımız arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Mütevazi kişiliği, yaşamı ve ölümsüz şarkılarıyla her zaman yaşayacaktır.. Işıklar içinde uyusun.." dedi.

Grup Yorum ise "Müzisyen dostumuz Taci Uslu hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağolsun..." açıklamasında bulundu.

USLU ŞARKILAR

Bu yıl sanat yaşamında 46'ıncı yılını dolduran 64 yaşındaki Taci Uslu'nun besteleri 2019 yılında sanatçı dostları; İlkay Akkaya, Emin İgüs, Ezginin Günlüğü, Harun Tekin, Hüsnü Arkan, Serdar Keskin, Vedat Sakman, Yasemin Göksu ile Uslu'nun kız kardeşi Ayşegül Uslu ve kuzeni Muhlis Uslu tarafından seslendirilerek müzik raflarında yerini almıştı.

TACİ USLU KİMDİR?

Taci Uslu 23 Temmuz 1956'da İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Bergama'da tamamladıktan sonra Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Müzik bölümüne derece ile girdi. Çok sevdiği okulundan 1980 yılı öncesi çıkan olaylar ve engellemeler sonucunda ayrılmak zorunda kaldı. Eğitimine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünde devam etti. 1978 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümüne geçti ve eğitimini tamamladı. 1987 yılında Grup Yorum ile yolları kesişti; birlikte albümler kaydettiler, konserler verdiler. "Adını Gelincik Koydum" adlı kendi bestelerinden oluşan albümünü yapmak üzere Grup Yorum'dan ayrıldı. Müzik yaşamını uzun yıllar konserler vererek ve beste çalışmaları yaparak sürdüren Taci Uslu, 2015 yılında ikinci albümünü yapmak üzere çalışmalara başladı. Albümün kaydı aşamasında hastalanan sanatçı, geçirdiği bir operasyon sonrasında ses tellerini yitirdi.

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Kaynak: DHA