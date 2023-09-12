Bergama’da İlköğretim Haftası kutlandı

Her yıl okulların açıldığı ilk hafta kutlanan İlköğretim Haftası, Bergama ilçesinde bu sene Ali Rıza Eroğlu İlkokulunda kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus ve ardından Bergama Kaymakamı Avni Oral'ın konuşmalarının ardından öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu, zeybek ve harmandalı oynadı.

Başkan Koştu: "Okullarımıza her türlü desteği veriyoruz"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Koştu, "Yeni eğitim öğretim yılının çocuklarımıza, ailelerimize çok değerli öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bergama Belediyesi olarak yazın okullarımızın bakımını yaptık ve yeni döneme hazırladık. Okullarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz ile birlikte bahçesinde ve etrafında ihtiyaç olan dolgu yapımı, bahçe bakımı ve ağaç budaması, boya desteği, temizlik desteği, bahçe ve sulama sistemi yapımı desteklerini verdik. Bölgemizde öğrencilerimizin kullanımı için halı saha ve basketbol sahaları kazandırıyoruz. Bergama Belediyesi olarak okullara verdiğimiz maddi ve bakım desteği ile birlikte dönem içi ve yaz spor okulları ile de geleceğimiz çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Bergama Belediyesi Gençlik Spor Kulübümüz ile birlikte 4 yılda 8 binden fazla çocuğumuza yaz spor okulları ile hizmet verdik. Yeni dönemde geleceğimiz çocuklarımızın sosyal gelişimlerinin dışında akademik başarılarını da görmek tek dileğim" dedi.

Törene Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Garnizon Komutanı Vekili Tarık Filizcan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Bergama Ziyver Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)