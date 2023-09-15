Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenler ve akşamında Asklepion Antik Tiyatro'da gerçekleşen "Sakiler" grubu konseri ile kutlandı.

Bergama Hükümet Konağı önünde başlayan törende, Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptığı konuşmada, "101 yıl önce verilen vatan mücadelesi sayesinde bugün bu cennet vatanımızda bağımsız bir millet olarak yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması bağımsızlığımızın miladı, "Bergama Baskını" sonrası şanlı ordumuzun Yunan işgalcilerle savaşarak zafer elde etmesi milli ayaklanmanın ilk şanlı hadisesidir. Bergama Baskını'nında büyük kayıp veren Yunan askerleri geri çekilirken hem savunmasız vatandaşları katletmiş hem de yıkıp yağmalamışlardır. Kuva-i Milliye hareketinin ilk başladığı yerlerden biri olan Bergama'mızda atalarımız kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Kahraman Türk Ordumuz, Başkomutanlık Meydan Savaşı ardından Bergama'daki Kuva-yı Milliye ile birlikte düşmanı topraklarımızdan arındırmıştır. Bizim de Bergama Belediyesi olarak en temel vazifemiz, UNESCO Dünya Mirası şehrimizin şanlı geçmişinden aldığımız güçle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaştırmaktır. Bu amaçla halkımızın desteği ile yaptığımız hizmetler sayesinde 4 buçuk yıl boyunca Bergama'mızda el değmediğimiz nokta kalmadı. Başta yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımızla kadim kent Bergama'mızın kanayan yaralarını iyileştirdik. Doğal gaz, TOKİ, Çevre Yolu, Selinos Antik Kanal ve diğer restorasyon projeleri, halı sahalar, Zeytinpark, şanına yakışır sergiler, yapımı hızla devam eden Millet bahçesi, Çamlıpark, Gençlik Merkezi, Ağız Diş Sağlığı ve Yeni Sağlık Kompleksi ve daha bir çok projemizle, Bergama'mızı hep birlikte hizmetin öncü şehirlerinden biri haline getirdik. Atalarımızın canları pahasına bize emanet ettikleri şehrimizin gelişimi için tüm gücümüzle ve tüm imkânlarımızla hızla yol almaya devam edeceğiz" dedi.

2023 BERKSAV Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

BERKSAV'ın kuruluşundan günümüze kadar düzenli olarak takdim ettiği Kültür ve Sanat Ödülleri programı bu yıl 34. kuruluş yıl dönümü ve Bergama'nın kurtuluş günü olan 14 Eylül tarihinde Bergama Belediyesi iş birliği ile Asklepion Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen tören ve Sakiler konseri eşliğinde coşkulu bir katılım ile gerçekleşti. İlk sanat ödülü albümlerinin çıkış şarkısı olan "Dünyadan Uzak" klibini Asklepion'da gerçekleştirerek çok sayıda kitleye ulaştıran "Sakiler" grubu ve solisti Hasan Gözetlik'e Berksav Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Altuğ, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından takdim edildi.

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Bu yılki 2023 yılı BERKSAV Kültür Ödülü "Tabip Filozof Bergamalı Galenos adlı eseri ile Doç. Dr. Özcan Akdağ'a Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından takdim edildi.

2023 sanat ödülünün ikincisi ise Türkiye'de tüm zamanların en iyi dram filmi olan "Müslüm Baba" filmi ve 13 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecek Bergama'da çekmiş olduğu "Zübeyde" filminin yapımcısı Nuri Yıldırım'a, Bergama Kaymakamı Avni Oral tarafından takdim edildi.

Asklepion Antik Tiyatro'da BERKSAV 34. Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni ardından "Sakiler" grubu sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren "Sakiler" grubuna Asklepion'u dolduran Bergamalılar eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)