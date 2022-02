Bergen filmi ne zaman vizyona girecek 2022? Bergen filmi ne zaman sinemada çıkacak? Nerede çekildi? Konusu ne?

Acıların kadını olarak bilinen usta sanatçı Bergen'in yaşadıklarını ve hayatını anlatan Bergen filmi için geri sayım başladı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından fragmanıyla birçok kişi üzerinde etki bırakan film vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nda rol aldığı film hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Bergen filmi ne zaman vizyona girecek 2022? Bergen filmi ne zaman sinemada çıkacak? Bergen filmi nerede çekildi? Konusu ne? " sorularının yanıtları haberimizde...

BERGEN FİLMİNİN KONUSU

Bergen filmi, şarkıcı Bergen sahne adıyla şarkı söylediği döneme damga vuran Belgin Sarılmışer'in yaşadıklarını anlatmaktadır. Annesi ile babası boşandıktan sonra Ankara'ya yerleşen ancak konservatuvar eğitimini yarıda bıraktıktan sonra PTT'de memur olarak çalışan Bergen, Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledikten sonra pavyon sahibi tarafından beğenilmiş ve şarkı söylemesi için teklif almıştır. Ankara'da bir süre pavyonlarda şarkı söyleyen daha sonra ise Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı. Halis Serbest her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi.

1988 yılında kendisi ile yapılan bir mülakatta Bergen olanları şöyle anlattı:

"Ben sahneyi çok seven, açıkçası sanatına ışık bir kişiydim. O ise kıskanç bir insandı. İlk başlarda bana hissettirmemeye çalıştı. Ama sonra ortaya çıktı, ilk dayağımı o zaman yedim. Beni sahneden aldı ve bir eve kapattı."

Bu ayrılığın ardından Bergen annesi ile birlikte İzmir'e kaçar. Halis Serbest de bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir’e gönderir. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak’ta New York adındaki pavyonun kapısında Bergen annesiyle birlikte bir arabaya taksiye binmek üzereyken, kiralık saldırgan şarkıcının üzerine bir kova kezzap attı. Bergen, daha sonra yapılan bir mülakatta olay anını şöyle anlatacaktı:

“O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm."

Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Adana'nın Pozantı ilçesinde boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Bergen'in mezarı Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

Film, Bergen'in yaşadıklarını anlatacak ve bir kadının zorluklara karşı yaşama tutunmasını izleyenlere aktaracak.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK 2022? BERGEN FİLMİ NE ZAMAN SİNEMADA ÇIKACAK?

Bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen'in ( Belgin Şarılmeşer) hayatını konu edinen film merakla bekleniyor. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı film 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girerek sinemada yayınlanacak.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş.