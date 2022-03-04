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Bergen filmi öncesi büyük kaos! Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın açıkladığına göre Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde Bergen filminin yayınlanmasına izin verilmedi. Işık, filmin İstanbul'daki galasına ise çevik kuvvetlerin geldiğini belirtti.

Bergen filmi öncesi büyük kaos! Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!

"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film olmuştu. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerinde yer aldığı Bergen filmi 4 Mart'ta (bugün) sinema seyircisiyle buluştu.

Bergen filmi öncesi büyük kaos! Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!

8 MART ÖNCESİ TÜRKİYE GERÇEĞİ

Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık ise Twitter hesabından filmle ilgili olarak bir bilgi paylaştı. Işık, "8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım:" diyerek, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sinemasının bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçtiğini söyledi. 

Bunun yanı sıra filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldiğini söyleyen Işık, "ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor." dedi.

Bergen filmi öncesi büyük kaos! Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!

BELEDİYE BAŞKANINI ARADI

Paylaşımının devamında Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradığını söyleyen Candaş Tolga Işık, 

"1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı? diye sordum. 'Öyle uygun görüldü' dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi." diyerek filmi neden yayınlamadıklarını açıklamadıklarını belirtti.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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