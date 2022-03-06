'Bergen' filmi'nin Kozan'da yayınlanması yasaklanmıştı! Beklenen açıklama geldi! Belediye Başkanı Kazım Özgan tüm iddiaları yanıtladı! 'Bergen' filminin ilk duyulduğundan bu yana vizyona girmesi merakla bekleniyordu. Ancak vizyon tarihi geldiğinde yayınlanmadığı tek yer sanatçıyı katleden kocası Halis Serbest'in yaşadığı Kozan oldu. Belediye Başkanı Özgan tarafından konuya dair ilk açıklama geldi!

1 8 Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Halis Serbest tarafından katledilerek öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını konu alan 'Bergen' filmi vizyona girdi.