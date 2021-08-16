Bergen rolünü Farah Zeynap Abdullah kaptı! Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Twitterda #Bergenfilminegitme trend oldu!

Uzun süredir şarkıcı Bergen'in hayatının film olacağı konuşuluyor ancak başrolde karar kılınamıyordu. İlk olarak teklif Serenay Sarıkaya'ya gitse de anlaşma sağlanamadığı için Bergen'i canlandıramayacağını açıklamıştı. Ardından Demet Evgar'la da aynı sorunu yaşayan yapım ekibi son olarak Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle büyük ses getiren Farah Zeynep Abdullah ile anlaşma sağladı.

TEPKİ YAĞDI

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bergen rolünü kaptığını açıklayan başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah tebrik mesajları alsa da bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından bu durum hoş karşılanmadı.

Oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eleştirel paylaşımlarla gündeme geldiği için rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden tepkilerini paylaşarak Bergen filmini kimsenin izlememesi gerektiği konusunda yazılar paylaştılar.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

2015 Barbie Prenses ve Rockstar

2016 Ekşi Elmalar

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Arif v 216

2018 / Bizim İçin Şampiyon

2018 Gülizar

2020 Masumlar Apartmanı