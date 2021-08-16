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Bergen rolünü Farah Zeynap Abdullah kaptı! Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Twitterda #Bergenfilminegitme trend oldu!

Şarkıcı Bergen'in hüzünlü hayat hikayesinin anlatılacağı "Bergen" filminde başrol için ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anlaşılması sosyal medyada eleştirildi. İşte detaylar...

Bergen rolünü Farah Zeynap Abdullah kaptı! Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Twitterda #Bergenfilminegitme trend oldu!

Uzun süredir şarkıcı Bergen'in hayatının film olacağı konuşuluyor ancak başrolde karar kılınamıyordu. İlk olarak teklif Serenay Sarıkaya'ya gitse de anlaşma sağlanamadığı için Bergen'i canlandıramayacağını açıklamıştı. Ardından Demet Evgar'la da aynı sorunu yaşayan yapım ekibi son olarak Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle büyük ses getiren Farah Zeynep Abdullah ile anlaşma sağladı. 

TEPKİ YAĞDI

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bergen rolünü kaptığını açıklayan başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah tebrik mesajları alsa da bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından bu durum hoş karşılanmadı.

Bergen rolünü Farah Zeynap Abdullah kaptı! Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Twitterda #Bergenfilminegitme trend oldu!Bergen rolünü Farah Zeynap Abdullah kaptı! Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Twitterda #Bergenfilminegitme trend oldu!

Oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eleştirel paylaşımlarla gündeme geldiği için rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden tepkilerini paylaşarak Bergen filmini kimsenin izlememesi gerektiği konusunda yazılar paylaştılar. 

Bergen rolünü Farah Zeynap Abdullah kaptı! Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Twitterda #Bergenfilminegitme trend oldu!

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER 

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu
2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura
2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz
2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül
2014 Unutursam Fısılda – Ayperi         
2015  Barbie Prenses ve Rockstar
2016  Ekşi Elmalar
2016-2017  Muhteşem Yüzyıl Kösem
2018  Arif v 216
2018 / Bizim İçin Şampiyon
2018  Gülizar
2020 Masumlar Apartmanı

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