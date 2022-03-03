Bergen'in galasında Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı! Euphoria'nın etkisinde kalmış! Kıyafeti ve makyajı ağır eleştirildi! "Ütü yok muydu?"
Bergen'in galasında Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı! Euphoria'nın etkisinde kalmış! Kıyafeti ve makyajı ağır eleştirildi! "Ütü yok muydu?"
Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Farah Zeynep Abdullah'ın makyajı ve kıyafeti beğenilmedi.