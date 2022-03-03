Bergen'in galasında Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı! Euphoria'nın etkisinde kalmış! Kıyafeti ve makyajı ağır eleştirildi! "Ütü yok muydu?" Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Farah Zeynep Abdullah'ın makyajı ve kıyafeti beğenilmedi.

1 11 Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan dolayı Acıların Kadını lakabıyla tanınan Bergen'in hayatı film oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona giriyor. Bergen filminin galası da başrol oyuncularının katılımıyla geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.