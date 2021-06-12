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Bergen'in katili yıllar sonra konuştu! Film hakkındaki sert sözleriyle gündeme oturdu!

Şarkıcı Bergen'in yüzüne kezzap atıp yakan daha sonra da yaşamına son veren Halis Serbest, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı sinema filminin çekilmesine tepki göstererek izni olmadığını açıkladı.

Bergen'in katili yıllar sonra konuştu! Film hakkındaki sert sözleriyle gündeme oturdu!

Hayat hikayesiyle herkesi üzen arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in katili eski eşi Halis Serbest, çekilmesi planlanan Bergen filmi hakkında kez konuştu.

Eşi Bergen'e önce kezzap atarak yüzünü yakan ardından da hayatına son veren  Halis Serbest, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı sinema filminin çekilmesine itiraz etti. İzni olmadan bu filmin çekilmeyeceğini söyleyen Serbest, sadece Ayça Öztorun’a izin verdiğini söyledi.

"KİMDEN İZİN ALDILAR?"

Halis Serbest, şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan 'Bergen'  filmini çekmeye hazırlanan yapımcı Mine Şengöz’e “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” dedi.

Bergen'in katili yıllar sonra konuştu! Film hakkındaki sert sözleriyle gündeme oturdu!

AJİTASYONLA SÜSLEYECEĞİNİZ FİLMDEN VAZGEÇİN

Serbest, geçmişte yaşattığı olayların bedelini kendisinin dışında ailelerin de ödediğini açıklayarak bundan sonra ağır bedelin çocuklarının sırtına yüklenmesine izin vermeyeceğini söyleyerek, filmcilere şu sözlerle seslendi:

"Yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Rahmetli Belgin, Bergen olmadan evvel neredeydiniz? Bergen’in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş?"

Bergen'in katili yıllar sonra konuştu! Film hakkındaki sert sözleriyle gündeme oturdu!

CEZAMI ÇEKTİM

Mahkemede hakim ve savtı tarafından sorgulandığını söyleyen Serbest, "Cezamı çektim. Bu nedenle kimse beni sorgulayamaz. Kafanıza göre yazdığınız filmle toplum nezdinde kimseyi alaşağı edemeyeceksiniz.” dedi.

Bergen'in katili yıllar sonra konuştu! Film hakkındaki sert sözleriyle gündeme oturdu!

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