Bergüzar Korel, Fahrettin Koca'ya seslendi: ''Bu çocukların sesini duyun''
Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşları içinde SMA hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek yardım çağrısında bulundu. Korel, konuşmasında ''Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın'' dedi.
Sosyal medya hesabından SMA hastaları için çokça yardım çağrısında bulunan Bergüzar Korel, instagram hesabı üzerinden en son yaptığı paylaşımda gözyaşları içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyerek ''Bu çocukların sesini duyun'' dedi.
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19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:20
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