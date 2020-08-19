Bergüzar Korel, Fahrettin Koca'ya seslendi: ''Bu çocukların sesini duyun''

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşları içinde SMA hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek yardım çağrısında bulundu. Korel, konuşmasında ''Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın'' dedi.