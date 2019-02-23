Bergüzar Korel: Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak

ESKİŞEHİR'de, başrollerini Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in paylaştığı "Bir Aşk İki Hayat" filminin galası yapıldı. Yoğun ilgi gören galada konuşan oyuncu Bergüzar Korel, hayat gibi yalın bir aşk filmi çektiklerini belirterek, "Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz" dedi.

15 Şubat Cuma günü vizyona giren "Bir Aşk İki Hayat" filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Eskişehir galasında sinemaseverler ve hayranlarıyla buluştu. AVM'de düzenlenen galaya katılan ünlü oyuncular yoğun ilgiyle karşılandı. Filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek, güzel bir aşk filmi yaptıklarını ifade ederek, "Filmimiz bir haftadır gösterimde. Ankara ve İzmir'e gittik, buradan da Bursa'ya geçeceğiz. Güzel bir aşk filmi yaptık, filmden çıktıktan sonra hayatınıza dair çok şeyi düşüneceksiniz. İnşallah beğenirsiniz" dedi.

'FİLMİMİZ SADECE SİNEMA SALONLARINDA OYNAYACAK'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise filmlerinin sadece sinema salonlarında oynayacağını belirterek şunları söyledi:

"Bir aşk filmi yaptık, sade, yalın hayat gibi bir film yapmaya çalıştık. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz. Filmimiz gösterimdeyken, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz"

Galaya katılanlarla selfie çeken ikiliden Engin Akyürek, kadın hayranlarının getirdiği "Sessizlik" isimli kitabını imzaladı. Galanın ardından başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, filmi sinemaseverlerle birlikte izleyip sorularını yanıtladı.

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DHA