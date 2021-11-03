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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç üçüncü çocuklarına kavuştu! Minik Leyla dünyaya geldi!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten sevdiren haber geldi. Korel üçüncü çocuğu olan Leyla'ya Maslak'ta özel bir hastanede kucağına aldı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç üçüncü çocuklarına kavuştu! Minik Leyla dünyaya geldi!

2009 yılında Halit Ergenç ile hayatını birleştiren 39 yaşındaki 2 çocuk annesi başarılı oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin 3. bebekleri bugün dünyaya geldi. Ünlü çift, kızlarına Leyla adını verdi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç üçüncü çocuklarına kavuştu! Minik Leyla dünyaya geldi!

YALNIZ BIRAKMADILAR

Maslak’ta özel bir hastane gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç’e oğulları Ali ve Han’da eşlik etti.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç üçüncü çocuklarına kavuştu! Minik Leyla dünyaya geldi!

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