Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastaları için yardım gecesi yaptı!

Türk televizyonunun başarılı oyuncularından Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin gen tedavisini tamamlamasının ardından ilacının ücretini toparlamak adına Instagram'dan canlı yayıp bağış kampanyası başlattı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN KAMPANYAYA AKIN ETTİ

Dünyanın en pahalı ilacı olarak Zolgensma'nın ücretini karşılamak için Pelin Karahan, Kerem Bursin, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, Aslı Enver ve Esra Erol gibi ünlü isimler canlı yayına katıldı. Ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek bekledi.

ACUN ILICALI YAPTIĞI YARDIM İLE GECEYE DAMGA VURDU

Yayına Dominik'ten katılım sağlayan medya patronu Acun Ilıcalı iki başarılı oyuncuya yaptıkları bu anlamlı gece için teşekkür ederek bağış yaptı. Ilıcalı, 3 yaşındaki SMA hastası Poyraz Ali için tam 250 bin TL yardımda bulunacağını söyledi.