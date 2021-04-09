Bergüzar Korel'den alkışlık hareket: İşletmeci kadınlara ücretsiz reklam desteği verecek!

Ünlü oyuncunun altına imza attığı destek kapsamında 3 bine yakın hesap arasından gıda, kıyafet, aksesuar, oyuncak gibi ürünler üreten 10 küçük işletme sahibi kadın belirlendi.

Yapılan seçimlerde işletmelerin reklama ihtiyaç duyacak kadar küçük olması, ürettikleri ürünlerin kalitesi, sosyal bir fayda amacı gütmesi gibi kriterler belirleyici oldu.

"KADINLARDAN GÜÇ VE İLHAM ALIYORUM"

Her bir işletmeci kadının ürünleri için ayrı ayrı çekimler yapmak üzere kamera karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, el emeğiyle geçinen kadınlara destek oldu. Projeye ilişkin konuşan başarılı oyuncu, konuşmasında"Kadınlardan güç ve ilham alıyorum, bir kadın olarak sizinle gurur duyuyorum. El emeği göz nuru birçok işler yapıyorlar. En çok zorlandıkları şeylerden birinin etkili reklam yapmak olduğunu fark ettim.

Bu zor dönemde canla başla üreten, çalışan kadınları gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu küçük işletmelerden alışveriş yapalım." Projenin destekçisi olan VISA Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen ise "İstiyoruz ki küçük işletmelerin sesi hiç kesilmesin, hayatımızdaki yerleri eksilmesin" ifadelerine yer verdi.