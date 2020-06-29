Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olan Cardi B, günde beş bölüm izlediğini dile getirdi. Cardi B'nin bu paylaşımına Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Halit Ergenç’in canlandırdığı Sultan Süleyman’ı paylaştı. Ergenç’in eşi Bergüzar Korel, “anlatın ablaya” notuyla ‘kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi.
İşte Cardi B'nin o paylaşımı;
BERGÜZAR KOREL'DEN 'KİMİN KOCASI BU' ŞARKILI GÖNDERME
Ünlü oyuncunun ‘kimin kocası bu, bu benim kocam’ paylaşımı kısa sürede trend oldu. Araç kullanırken çektiği videoda oyuncunun sempatik halleri de izleyenleri güldürdü.
?Muhteşem Yüzyıl hayranı olan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Halit Ergenç’in oynadığı Sultan Süleyman’ın paylaşımını yaptı. ?Ergenç’in eşi Bergüzar Korel, “anlatın ablaya” notuyla ‘kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi. #cardib #bergüzarkorel #halitergenç #muhtesemyuzyil #magazin
HABERE YORUM KAT