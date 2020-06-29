Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olan Cardi B, günde beş bölüm izlediğini dile getirdi. Cardi B'nin bu paylaşımına Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.