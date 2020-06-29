Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olan Cardi B, günde beş bölüm izlediğini dile getirdi. Cardi B'nin bu paylaşımına Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.
Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar
Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş
Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!
Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!
29 Haziran 2020 Pazartesi 13:40
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT