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  3. Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olan Cardi B, günde beş bölüm izlediğini dile getirdi. Cardi B'nin bu paylaşımına Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.

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29 Haziran 2020 Pazartesi 13:40

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