Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel ile annesi Hülya Darcan davalık olmuştu! Karar çıktı!

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel’in tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu öz annesi Hülya Darcan hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, somut bir delile ulaşılmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek görmedi.

"ANNEM BENİ TEHDİT EDİYOR"

Zeynep Korel, babası Tanju Korel’den kalan miras nedeniyle annesiyle davalık oldu. Hülya Darcan hakkında kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine savcılık, Darcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncu, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Savcılık, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

İFADE VERMEYE GELMEDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Savcılığın kararında şöyle denildi: “Alınan tanık ifadesi, Zeynep Korel’in iddialarını doğrulamamaktadır. Zeynep Korel ile avukatı, tanık ifadesine karşı beyanda bulunması için defalarca çağırılmıştır. Birçok kez kolluk birimlerine müzekkere yazılmış, ancak taraflar ifade vermeye gelmemiştir. Zeynep Korel’in yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle dosyası sürüncemede kalmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Zeynep Korel’in iddialarını destekleyen objektif bir tanık, kamera kaydı ya da başka bir delile ulaşılmamıştır. Darcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.”