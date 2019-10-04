Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Bebeğin cinsiyetini açıklayan çift mutluluklarını gizleyemedi.

ERKEK BEBEĞİ OLACAK

Ali adını verdikleri bir oğlu bulunan Bergüzar Korel, hamileliğinde 4 ayı geride bıraktı. Mart ayında doğum yapması planlanan güzel oyuncu, ikinci kez erkek çocuk annesi olacak. Çiftin bebeklerine ne isim koyacağı ise henüz bilinmiyor.

SAHNEYE ÇIKMASI YASAKLANDI

Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyununda yer alan Bergüzar Korel, sette bir olumsuzluk yaşadığı için doktoru tarafından sahneye çıkması yasaklandı. Instagram'dan hayranlarına kötü haberi duyuran Korel, "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu, Kızlar ve Oğlanlar oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim.

Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı. Çok şükür ki bebeğimin de benim de sağlığımız yerinde." dedi.