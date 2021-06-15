Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti merak konusu oldu. Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti ne? soruları sıklıkla aratılıyor. Cevapları haberimizden bulabilirsiniz. İşte detaylar...

BERGÜZAR KOREL'İN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU? BERGÜZAR KOREL'İN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

2009 yılında hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in evlilikleri mutlu bir şekilde sürüyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci çocukları Han'ı kucaklarına alan Korel, Ergenç çifti üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanıyor.

Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetinin kız oluğunu şu sözlerle açıkladı:

"Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız.. Herkes.. Büyük bir ailemiz olsun, sağlıklı mutlu evlatlarımız olsun.. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han’ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice’m toplamış tüm arkadaşlarımızı bir kaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, Sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle"