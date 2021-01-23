Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

63 yaşında olan ve 1.11.1958 yılında Bayburt’ta doğan Berhan Şimşek, ilk öğrenimini Bayburt’ta, orta öğrenimini İstanbul Abdülhak Hamit akşam Ortaokulu’nda, lise ögrenimini Vefa Akşam Lisesi’nde tamamlamıştır.



25 yıl sinema oyunculuğu yapan Berhan Şimşek, Hosçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynamıştır. Televizyon ve dizi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu”ödüllerinin de sahibidir.



Nazım hikmet ve 68’liler Vakfı üyesi, (ÇASOD) Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Kurucu Üyesi olan Berhan Şimşek,1996-97 yıllarında Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve 1999 yılında Milliyet Gazetesinde seçim yazıları yazmıştır.



Cumhuriyet Halk Partisi 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, 8 dönem Parti Meclisi Üyeliği görevini sürdürmüş ve MYK üyeliği yapmıştır. 22. dönem İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ,Türkiye- Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yapan Berhan Şimşek 1 çocuk babasıdır.

NE OLDU?

İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.