Berhan Taşdelen kimdir, nereli, kaç yaşında? Berhan Taşdelen Çukur dizisinde hangi karakteri canlandırdı?

Berhan Taşdelen kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

BERHAN TAŞDELEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 yaşında olan Genç ve yetenekli oyuncu Berhan Taşdelen, 11 Temmuz 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazanmıştır.

“Çıplak Kral”, “Bir Böğürtlen Masalı”, “Mimi’nin Sihirli Dünyası”, “Jerry ve Tom” adlı tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu “Çukur” dizisiyle dizi sektörüne merhaba demiştir.

İlk rol aldığı dizi olmasına rağmen gayet başarılı bir oyuncu olduğunu kanıtlayan Berhan Taşdelen geleceğin parlayan yıldızlarından biri olmaya şimdiden aday olduğunu kanıtladı.

BERHAN TAŞDELEN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Çukur (Aykut) – 2020

BERHAN TAŞDELEN TİYATRO OYUNCULARI

Çıplak Kral (Çocuk Oyunu) / Müjdat Gezen Sanat Merkezi – 2008

Bir Böğürtlen Masalı (Çocuk Oyunu) / Müjdat Gezen Sanat Merkezi -2009

Mimi’nin Sihirli Dünyası (Çocuk Oyunu) / Müjdat Gezen Sanat Merkezi – 2010

Jerry ve Tom / Mojo – 2019

BERHAN TAŞDELEN ÇUKUR DİZİSİNDE HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRDI?

Çukur Dizisi Aykut, mahallede yaşayan ve koluna çizdiği çukur sembolüyle gurur duyan engelli bir kardeştir. Yamaç’ın tanışmak için yanına gittiği Aykut’un ondan büyük bir isteği vardır. Çukur’u eski haline geri döndürmesi.

Yamaç’ın herkesi topladığı bir ortamda ayağa kalkıp ona olan desteğini gösteremeye çalışan Aykut’u örnek gösteren Yamaç onun yıllardır evden çıkamadığını, penceresinden Çukur’u izlemesine rağmen umudunu kaybetmediğini överek anlatır. Çukur sevenlerini duygulandıran bu sahnede yer alan Aykut karakteriyle oyunculuk açısından tam not alan oyuncu herkesin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz bölümlerde ise Aykut'un Çukur'a vedası ve Yamaç ile hastanedeki diyalogu izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

AYKUT KOCAMAN İLE DİYALOGU ÇOK KONUŞULDU

Teknik direktör Aykut Kocaman dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak ekranlara geliyor. Dizide Aykut Kocaman’dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle Aykut Kocaman arasında yer alan diyaloglar dikkat çekti.

İşte o fragman;