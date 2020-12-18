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Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Ada Masalı dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında olan Beril Pozam merak konusu oldu. Peki Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi Ada Masalı'nda rol alacağı bilinen Beril Pozam merak konusu oldu. Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

BERİL POZAM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Beril Pozam 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boyu 1.70 m ve kilosu 60 kg olarak bilinmektedir.

26 yaşındaki Pozam Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir çok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Ada Masalı

Akrep

Afilli Aşk

Avm Sakini

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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