Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi Ada Masalı'nda rol alacağı bilinen Beril Pozam merak konusu oldu. Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

BERİL POZAM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Beril Pozam 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boyu 1.70 m ve kilosu 60 kg olarak bilinmektedir.

26 yaşındaki Pozam Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Bir çok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Ada Masalı

Akrep

Afilli Aşk

Avm Sakini