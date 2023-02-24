Berin Torlakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berin Torlakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berin Torlakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berin Torlakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berin Torlakovic 2 Nisan 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Berin Torlaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berin Torlakovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berin Torlakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Moscanica futbol takımında oynamaktadır. FK Moscanica takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Berin Torlakovic'nin FK Moscanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berin Torlakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berin Torlakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berin Torlakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berin Torlakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2013 yılında Slavija S. U19

29 Temmuz 2016 yılında Velez Mostar

2 Mart 2017 yılında FK Gorazde

16 Şubat 2018 yılında FK Borac Samac

10 Ağustos 2018 yılında FK Famos

14 Şubat 2020 yılında Slaven Zivinice

13 Temmuz 2020 yılında Jedinstvo Brcko

13 Temmuz 2021 yılında FK Buducnost

14 Eylül 2021 yılında Tekstilac

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2022 yılında Kozara Gradiska

10 Şubat 2023 yılında Moscanica

Berin Torlakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berin Torlakovic şuan FK Moscanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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