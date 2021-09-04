Berk Atan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Selin Yağcıoğlu'ndan ayrıldığı sosyal medya hesabından duyurması üzerine Berk Atan - Selin Yağcıoğlu ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu neden ayrıldı? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

BERK ATAN - SELİN YAĞCIOĞLU AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla ortaya çıkmıştı. Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken Yağcıoğlu kalp emojisiyle cevap vermişti.

Öte yandan Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram'ın hikaye kısmı üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmış ve fark etmesinin ardından hemen geri kaldırmıştı.

Ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçen çift açık bir şekilde birlikteliklerini duyurarak sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları yayınlamışlardı. Selin Yağcıoğlu'nun parmağındaki tek taş Berk Atan'ın kendisine evlenme teklifi ettiği iddialarını da güçlendirmişti.

Tüm bu olayların ardından ikiliden üzen bir haber geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.

BERK ATAN VE SELİN YAĞCIOĞLU NEDEN AYRILDI?

Berk Atan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" açıklamasını yaparken Selin Yağcıoğlu ise, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim." diyerek ayrılığı duyurdu.

Çiftin henüz neden ayrıldığı bilinmemektedir.